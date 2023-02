Sonego-Murray oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Doha 2023

Lorenzo Sonego affronterà Andy Murray nel primo turno del torneo ATP 250 di Doha 2023 (cemento outdoor). Primo scontro diretto in carriera tra il piemontese e l’ex numero uno del mondo. Quest’ultimo è in gara grazie ad una wild card ricevuta da parte degli organizzatori. Per lui sarà il ritorno in campo dopo il terzo turno conquistato agli Australian Open dove, una volta per tutte, ha dimostrato di possedere ancora il livello per battagliare con i migliori giocatori al mondo. Non a caso sarà proprio Sonego a partire leggermente con gli sfavori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

L’azzurro, dopo la buona parentesi oceanica, si è confermato su discreti livelli anche sul veloce indoor di Montpellier e Rotterdam, dove si è arreso solamente a tennisti del calibro del connazionale Jannik Sinner e del canadese Felix Auger-Aliassime. In palio c’è un ottavo di finale decisamente molto intrigante contro il campione tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero quattro della manifestazione qatariota e beneficiario di un bye all’esordio.

Sonego e Murray scenderanno in campo oggi (lunedì 20 febbraio). I due giocatori sono pianificati come terzo match della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 16:00 italiane (le 18:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Sonego e Murray garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutto l’arco della settimana.