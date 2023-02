Eintracht-Napoli: 3000 i tifosi ospiti, massima allerta per l’ordine pubblico

Saranno 3000 i tifosi che da Napoli raggiungeranno Francoforte per l’andata degli ottavi di Champions League. Un numero consistente, che ha allertato le autorità locali in materia di ordine pubblico. Tra le due tifoserie non c’è rivalità ma nemmeno amicizia, e il gemellaggio degli ultras tedeschi con quelli dell’Atalanta potrebbe essere un motivo per generare scontri a margine della partita. Così, l’obiettivo in vista della gara di Francoforte sarà di evitare i contatti tra le due tifoserie, prevenendo la possibilità di scontri.