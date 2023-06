Sonego-Kyrgios in TV: canale, orario e diretta streaming primo turno ATP Halle 2023

Lorenzo Sonego affronterà Nick Kyrgios al primo turno dell’ATP 500 di Halle e, stando a quanto si è visto nel recente torneo di Stoccarda, non lo farà ricoprendo i panni dello sfavorito. Il torinese non ha impressionato nel corso delle prime uscite su erba, ma l’australiano è sembrato totalmente fuori condizione contro Yibing Wu, perdendo nettamente quello che è stato il suo primo match stagionale.

L’esordio di Sonego andrà in scena lunedì 19 giugno o martedì 20 giugno (da definire in base all’ordine di gioco, che verrà pubblicato domani per quel che concerne lunedì). L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su SuperTennis TV (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in streaming su Tennis TV, Sky Go e SuperTenniX. In alternativa, Sportface vi garantirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la diretta testuale.