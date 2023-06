Atp Halle 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Sinner e Sonego

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 500 di Halle 2023, torneo di scena da lunedì 19 a domenica 25 giugno. Un evento in cui Roger Federer era di casa – e difatti quest’anno tornerà per essere celebrato – e come sempre dall’alto livello di partecipazione. Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas – al quale è stata concessa una wild card da parte degli organizzatori – saranno le prime teste di serie del tabellone, ma sono ben cinque gli attuali top-10 al via, compreso anche il nostro Jannik Sinner. Dopo il torneo di Stoccarda resta sull’erba tedesca anche Lorenzo Sonego.

MONTEPREMI

TABELLONE PRINCIPALE

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming disponibile infine sulle piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati Fitp) In alternativa, anche Sportface.it seguirà la manifestazione fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, highlights, approfondimenti e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMME E COPERTURA TV ATP 500 HALLE

SUPERTENNIS

lunedì 19 giugno – LIVE alle ore 12:00, 15:00 e 17:30 (primo turno)

martedì 20 giugno – LIVE alle ore 12:00, 15:00 e 17:30 (primo turno)

mercoledì 21 giugno – LIVE alle ore 12:00 e 17:30 (secondo turno)

giovedì 22 giugno – LIVE alle ore 12:00 e 17:30 (secondo turno)

venerdì 23 giugno – LIVE alle ore 12:00 e 17:30 (quarti di finale)

sabato 24 giugno – LIVE alle 14:00, DIFFERITA alle ore 17:15 (semifinali)

domenica 25 giugno – LIVE dalle ore 15:00 (finale)