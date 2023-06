Tabellone Atp Halle 2023: Medvedev prima testa di serie, ci sono Sinner e Sonego

Il tabellone principale del torneo Atp di Halle, che si svolgerà da lunedì 19 a domenica 25 giugno. A guidare il seeding è il russo Daniil Medvedev, seguito dal greco Stefanos Tsitsipas e dal russo Andrey Rublev. Presenti invece due tennisti azzurri: si tratta di Jannik Sinner, quarta testa di serie che debutterà contro Gasquet, e Lorenzo Sonego, opposto a Nick Kyrgios. I due italiani potrebbero teoricamente incontrarsi già al secondo turno. In programma tanti altri match interessanti, da Auger-Aliassime-Thiem a Zverev-Bautista Agut. Di seguito il tabellone principale.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TABELLONE ATP HALLE 2023

(1) Medvedev vs Q

(WC) Otte vs Djere

Ymer vs Nakashima

Zverev vs (8) Bautista Agut

(3) Rublev vs Wu

Q vs (WC) Hanfmann

Griekspoor vs Carballes Baena

Q vs (6) Hurkacz

(7) Coric vs Bublik

Q vs Struff

Sonego vs Kyrgios

Gasquet vs (4) Sinner

(5) Auger-Aliassime vs (WC) Thiem

Shapovalov vs Harris

Jarry vs Moutet

Barrere vs (2/WC)) Tsitsipas