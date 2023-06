Ranking Atp aggiornato a lunedì 19 giugno: Tiafoe entra nei 10. Best ranking Musetti, Berrettini fuori dai 30

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 19 giugno. Un solo movimento in top-10 rispetto alla scorsa settimana, ma significativo. Frances Tiafoe, dopo il successo sull’erba di Stoccarda, entra per la prima volta tra i primi dieci giocatori del mondo, scalzando così Karen Khachanov. Festeggia il best ranking in carriera anche il nostro Lorenzo Musetti, da oggi numero 16 della classifica. Chi perde tanto terreno è invece Matteo Berrettini, al quale – con una settimana d’anticipo a causa del calendario – sono usciti i 500 punti conquistati al Queen’s lo scorso anno. Il tennista romano saluta la top-30. Sonego guadagna un paio di posizioni, mentre le perde Arnaldi. Di seguito la classifica aggiornata.

Novak Djokovic 7.595 Carlos Alcaraz 7.175 Daniil Medvedev 5.845 Casper Ruud 4.960 Stefanos Tsitsipas 4.875 Holger Rune 4.375 Andrey Rublev 4.000 Taylor Fritz 3.515 Jannik Sinner 3.300 Frances Tiafoe 3.085 (+2)

GLI ITALIANI

16. Lorenzo Musetti 2.130 (+1)

34. Matteo Berrettini 1.082 (-13)

39. Lorenzo Sonego 990 (+2)

74. Matteo Arnaldi 737 (-2)

87. Marco Cecchinato 673 (-8)