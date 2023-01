Sonego-Hurkacz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Hubert Hurkacz nel secondo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Il piemontese è in fiducia dopo la vittoria all’esordio in quattro set sull’ostico portoghese Nuno Borges. Adesso l’asticella si alza notevolmente contro la testa di serie numero dieci, che al primo turno ha regolato in tre set lo spagnolo Pedro Martinez Portero. Gli scontri diretti dicono 3-1 in favore di Sonego (2-1 il bilancio sulle superfici rapide). Nonostante questo dato sarà l’azzurro a partire nettamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers.

Fondamentale sarà l’incisività con i colpi d’inizio gioco per non correre rischi nei propri turni di battuta e, al contempo, cercare di essere il più possibile cinico in presenza di qualche passaggio a vuoto del bombardiere di Wroclaw. Missione difficile ma non impossibile per l’italiano, che a livello Slam negli ultimi anni ha sempre dimostrato di potersela giocare alla pari anche con i migliori. Per il vincitore ci sarebbe al terzo turno uno tra il canadese Denis Shapovalov oppure il giapponese Taro Daniel.

Sonego e Hurkacz scenderanno in campo nella oggi (mercoledì 18 gennaio). I due giocatori sono pianificati come quarto match di giornata sul Court 3 dalle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match di secondo turno tra Sonego e Hurkacz. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.