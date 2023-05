F1 GP Spagna 2023, Vasseur: “Speriamo di essere competitivi in gara e portare a casa un buon risultato”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha parlato in vista del GP di Spagna, settimo appuntamento del campionato di Formula 1 in programma a Barcellona nel weekend del 2-4 giugno: “Sarà la gara di casa per Carlos, quindi per il secondo weekend di fila dopo Montecarlo potremo fare affidamento sul sostegno speciale dei tifosi di uno dei nostri piloti. Ci motiverà a dare il 100% su una delle piste più conosciute del circus“.

Vasseur ha poi aggiunto: “Purtroppo a Monaco non siamo riusciti a mostrare il vero potenziale della monoposto, ma penso che potremo farlo nella gara di Barcellona. Noi intanto continuiamo a portare degli aggiornamenti come sempre fatto finora e speriamo di migliorare per quanto riguarda la competitività in gara. L’obiettivo? Ottenere un buon risultato di squadra“.