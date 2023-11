Sonego-Giron oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Marcos Giron nel primo turno del torneo ATP 250 di Metz 2023 (cemento indoor). Il torinese non sta giocando il proprio miglior tennis da qualche settimana a questa parte. Durante questa settimana, oltre a dover difendere il titolo conquistato nella passata edizione, deve convincere il capitano azzurro Filippo Volandri a consegnargli una maglia da singolarista nelle imminenti finali di Coppa Davis in quel di Malaga.

L’urna gli ha riservato il piccolo statunitense, cliente molto scomodo su questo tipo di superficie. Quest’ultimo, infatti, si sta rendendo protagonista di un’ottima parte finale di stagione in cui, tra le altre cose, è riuscito anche a raggiungere la semifinale nell’appuntamento 500 di Tokyo. Servirà, dunque, la migliore versione di Sonego per venire a capo di questo incontro. Tra i due giocatori non ci sono precedenti ma sarà il piemontese a partire favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è un ottavo di finale contro uno tra il qualificato giordano Abedallah Shelbayh oppure il padrone di casa Hugo Gaston.

Sonego e Giron scenderanno in campo oggi (lunedì 6 novembre). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 14.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport, che monitorerà l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto di Lorenzo Sonego fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.