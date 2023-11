Milan, Maignan: “Pallone d’oro e premio Yashin? Mi alleno per vincere tutto”

“Premio Yashin o Pallone d’oro? Quando si è forti di testa e ci si allena ogni giorno, un calciatore vuole vincere tutto. Se un giorno avrò la possibilità di vincere quei premi, mi allenerò per quello. Spero sempre di vincere ogni premio”. Lo ha detto il portiere del Milan, Mike Maignan alla vigilia della sfida contro il Psg in Champions League. “Lavoriamo per reagire e per ritrovare il nostro livello. Non abbiamo iniziato bene, ma vogliamo fare bene nelle prossime tre partite. Affrontiamo una squadra forte, ma lo siamo anche noi. Dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare. Giochiamo in casa nostra e dobbiamo dare tutto. Dobbiamo ritrovare la nostra fiducia e la nostra grinta”, ha detto in conferenza stampa. Sul paragone con Ibrahimovic: “Sono Mike, Zlatan è Zlatan, lui ha il suo carattere e io ho il mio. Faccio quel che so fare, non voglio occupare ruoli che non sono i miei e cerco di dare il meglio di me per aiutare la squadra. Ibra? Abbiamo perso un leader, ma abbiamo altri leader. Ho tanto rispetto per lui, ma è il passato”.