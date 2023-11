Sonego-Giron in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2023

Lorenzo Sonego affronterà Marcos Giron al primo turno dell’ Atp 250 di Metz 2023, in programma dal 5 all’11 novembre. Il tennista piemontese prova a chiudere la sua stagione sul circuito ATP con il botto, in un torneo che certamente gli evoca bei ricordi, dato che è il detentore del titolo. L’annata tennistica di Lorenzo è stata ricca di alti e bassi ma ha più volte dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio sui campi indoor veloci e in particolare in Francia. Il sorteggio non è stato dei più felici, dato che Giron è in buona forma, semifinalista a Tokyo poche settimane fa e rientrato tra i primi 60 del ranking mondiale. Non ci sono precedenti tra i due.

