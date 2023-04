Sonego-Garin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Monaco 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Cristian Garin negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Monaco di Baviera 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città teutonica. Il torinese è reduce dal primo turno contro il francese Quentin Halys, sconfitto soltanto in rimonta dopo due ore e mezza di battaglia. Adesso il faccia a faccia con il solido cileno, che all’esordio non ha avuto difficoltà ad estromettere il qualificato tedesco Marko Topo. Sarà un altro incontro molto complicato per Sonego contro un giocatore mai affrontato in carriera ad ogni livello.

Il sudamericano, nonostante dei primi quattro mesi di stagione non da incorniciare, ha offerto buone prestazioni nei due Masters 1000 statunitensi e adesso vuole proseguire a fare bene anche sul rosso. Su questi campi, inoltre, ha trionfato nel 2019. Secondo le quote dei bookmakers sarà proprio Garin a partire leggermente avanti nei pronostici. Sonego è in cerca di un risultato di prestigio per presentarsi nelle migliori condizioni nei prossimi importanti appuntamenti. Per lui c’è in palio un quarto di finale contro uno tra la wild card locale Yannick Hanfmann oppure il danese Holger Rune, recente finalista in quel di Montecarlo.

Sonego e Garin scenderanno in campo oggi (giovedì 20 aprile). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sul Court 1 dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Sonego e Garin garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.