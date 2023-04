Musetti-Norrie oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Cameron Norrie nel terzo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi in terra battuta della città catalana. L’azzurro vuole proseguire il suo momento positivo e, dopo i bei quarti a Monte-Carlo con tanto di vittoria ai danni di Djokovic, ha debuttato in Catalogna con un successo ai danni di Jason Kubler per 6-3 6-1. Musetti sfiderà ora il britannico Norrie, settima testa di serie che all’esordio ha liquidato in due set Kotov. Tra i due non ci sono precedenti, ma visto il momento di forma e la superficie secondo i bookmakers sarà il tennista italiano a scendere in campo con i favori del pronostico. In palio un posto ai quarti di finale contro Jannik Sinner o Yoshihito Nishioka.

Musetti e Norrie scenderanno in campo oggi (giovedì 20 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata sulla Pista Andres Gimeno. Il programma inizierà alle ore 11:00 con il match De Minaur-Dimitrov, seguito da Davidovich-Ruusuvuori. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di terzo turno tra Musetti e Norrie garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.