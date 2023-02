Sonego-Auger-Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nel primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023 (cemento indoor). Impegno proibitivo per il torinese contro il numero sette del mondo, trionfatore sul veloce olandese nella passata edizione dell’evento. Il canadese, tuttavia, non ha iniziato la stagione in maniera troppo brillante. Motivo per cui l’azzurro partirà sfavorito ma non battuto secondo le quote dei bookmakers. Sonego dovrà cercare di spingere con i colpi d’inizio gioco per avere delle concrete possibilità di vittoria. A Montpellier si è arreso solamente ai quarti di finale contro Jannik Sinner dimostrando di essere in discreta forma dopo la buona parentesi australiana. In palio c’è un secondo turno contro uno tra il belga David Goffin oppure il qualificato francese Gregoire Barrere.

Sonego e Auger-Aliassime scenderanno in campo martedì 14 febbraio, giornata di completamento degli incontri di primo turno. Il campo e l’orario sono da ufficializzare. Gli organizzatori del torneo, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport, che segue la kermesse olandese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di primo turno tra Sonego e Auger-Aliassime. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale e fornirà aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione orange.