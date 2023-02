Juventus, Ezio Greggio sulla penalizzazione: “Non la merita, non ha avuto vantaggi sul campo”

Nelle ultime settimane si sta parlando della Juventus non soltanto per le prestazioni sul campo, ma anche per la penalizzazione di 15 punti in classifica. Sull’argomento è intervenuto uno storico tifoso bianconero come Ezio Greggio, che ha espresso il suo punto di vista nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’: “Secondo me c’è stata un po’ troppa fretta nel punire la Juventus, la difesa non ha avuto tempo di portare le prove a proprio favore. Non considero giusta questa penalizzazione. Coloro che hanno commesso atti illeciti ne risponderanno, il club dovrebbe pagare a livello amministrativo dopo un dibattimento. Sul campo la squadra non ha avuto vantaggi, quindi non merita la penalizzazione“.