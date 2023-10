Genoa-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Salernitana, match valido per la decima giornata di Serie A 2023/2024. Al Ferraris scontro salvezza cruciale tra il Grifone, partito discretamente ma ora bisognoso di punti e i campani che non hanno ancora nemmeno vinto una sola partita e devono mettersi a correre per abbandonare le sabbie mobili della classifica. Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 27 ottobre.

Genoa-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Manuel Pasqual.