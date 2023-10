LIVE – Sinner-Sonego 6-2 6-4, secondo turno Atp Vienna 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Sonego, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor). L’altoatesino ha debuttato con una vittoria in due set ai danni del bombardiere a stelle e strisce Ben Shelton. Il torinese, ripescato in tabellone in qualità di lucky loser, non si è lasciato sfuggire l’occasione aggiudicandosi una dura battaglia contro l’argentino Francisco Cerundolo. Tra i due azzurri si sono disputati tre precedenti, tutti andati in scena durante questa stagione.

Si sono affrontati sul cemento indoor di Montpellier, sull’erba di Halle e sul cemento outdoor degli US Open ed in tutte le occasioni si è imposto Sinner (7-1 il bilancio dei set). Anche questa volta sarà l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill a partire con i favori del pronostico. Il vincitore otterrà il pass per i quarti di finale, dove incrocerebbe la racchetta contro uno tra lo statunitense Frances Tiafoe oppure il transalpino Gael Monfils. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Sonego pianificati come quarto e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 17.30.

SINNER-SONEGO 6-2 6-4

GAME, SET & MATCH SINNER 6-2 6-4

SECONDO SET – Ancora serve and volley! Questa volta però Sonego passa: 40-15

SECONDO SET – Due serve and volley consecutivi di Sinner: 40-0 e 3 match point.

SECONDO SET – Sonego si trova a due punti dalla sconfitta ma ne viene fuori: 5-4

SECONDO SET – Lo smash dopo il servizio. Sinner si porta sul 5-3.

SECONDO SET – La terza è quella buona, però: 4-3

SECONDO SET – Sonego spinge a tutta e le annulla entrambe: 40-40

SECONDO SET – Sbaglia la palla corta Sonego e arrivano due palle break: 15-40

SECONDO SET – Rimedia bene Jannik in questo game: 3-3

SECONDO SET – Lungo di poco il dritto di Sonego: 40-40

SECONDO SET – Clamorosa volée sbaglia da Sinner: 30-40

SECONDO SET – Due errori di Sinner, poi due buone prima. Sta facendo tutto lui: 30-30

SECONDO SET – Gran game di Sonego che dallo 0-15 mette quattro ottime prime: 2-3

SECONDO SET – E Sinner con la prima sopra i 200 km/h riesce a portarsi sul 2-2.

SECONDO SET – Sonego chiude a rete e riesce a portare il game ai vantaggi: 40-40

SECONDO SET – Sinner però gioca profondo sulla riga e Sonego si fa trovare impreparato: 40-30

SECONDO SET – Un Sonego che prova a variare un po’ e che si porta anche lui sul 30-30 in risposta.

SECONDO SET – Altro game in cui Sonego ha dovuto affrontare un 30-30 pericoloso ma riesce in qualche modo a resistere per ora: 1-2

SECONDO SET – Anche Sinner tiene la battuta: 1-1

SECONDO SET – E Sonego ne approfitta, piazza due aces e chiude il game: 0-1

SECONDO SET – Sinner sbaglia una facile volée sul 15-30.

PRIMO SET SINNER 6-2

PRIMO SET – Chiude Jannik in 43′: 6-2

PRIMO SET – Sinner annulla la prima palla break del match a Sonego: 40-40

PRIMO SET – Non concretizza una palla set Jannik e ora concede una palla break: 40-Ad

PRIMO SET – Sonego proprio non riesce a tenere il ritmo da fondo di Sinner: 5-2

PRIMO SET – Terzo punto di fila per Jannik e ancora una chance del doppio break: 40-Ad

PRIMO SET – Con quale intensità Sinner sta giocando! Ancora da 40-15 riprende Sonego sul 40-40!

PRIMO SET – Sinner tiene a trenta: 4-2

PRIMO SET – Sinner con un ottimo smash sullo 0-15 trova il 15-15.

PRIMO SET – Meraviglioso rovescio lungolinea di Sonego che riesce a rimanere in scia: 3-2

PRIMO SET – Sonego annulla anche una seconda chance a Sinner.

PRIMO SET – Servizio a uscire e poi spinge con il dritto Lorenzo: 40-40

PRIMO SET – E dopo due palle games non concretizzate arriva il break point: 40-Ad

PRIMO SET – Sonego costretto ai vantaggi in questo game di servizio. Davvero tanta fatica per il piemontese.

PRIMO SET – Cambia poco, però. Sinner in controllo in questo avvio: 3-1

PRIMO SET – Dopo sette punti di fila al servizio Jannik cede per la prima volta un 15: 40-15

PRIMO SET – Splendida risposta di Sinner. Prende il controllo dello scambio e chiude a rete: 2-1

PRIMO SET – Sonego sbaglia una volée non impossibile e concede le prime palle break: 15-40

PRIMO SET – Sinner fa lo stesso e si porta sull’1-1.

PRIMO SET – Ottima partenza del torinese che tiene a zero: 0-1

PRIMO SET – Si parte con Sonego al servizio.

18:48 – Giocatori in campo per il riscaldamento.

18:40 – Buonasera, amici di Sportface. Con circa un’ora di ritardo rispetto al programma originario Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sono pronti a scendere in campo per il loro match di ottavi di finale.