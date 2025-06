Ci siamo: torna Jannik Sinner in campo al Roland Garros e questa sera affronterà Andrey Rublev: ecco tutte le info utili sull’importante appuntamento.

Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti contro Rune e l’eliminazione cocente di Jasmine Paolini, quest’oggi sarà la volta di Jannik Sinner. Proprio oggi, un anno fa, il tennista italiano è diventati numero 1 del mondo e ancora è lì. In vetta e con un distacco anche abbastanza netto da Carlos Alcaraz che insegue e che è anche il grande favorito per questo Roland Garros.

L’altoatesino arriva agli ottavi di finale dopo aver vinto nettamente contro Jiri Lehecka al turno precedente: basti pensare che il match è durato circa un’ora e mezza e si è concluso con il punteggio di 6-0 6-1 6-2. Dal canto suo, invece, Rublev arriva da una gara non giocata al turno precedente per il forfait di Arthur Fils.

Ecco allora tutto le info utili da sapere sulla sfida che ne farà vedere delle belle in campo: dove vederla in tv e in streaming e l’orario in cui – orientativamente – inizierà.

Sinner-Rublev, le info utili

Come detto quest’oggi, lunedì 2 giugno, Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev negli ottavi di finale dello Slam francese. Il match è in programma nel serale della competizione e i due si incontreranno per la decima volta in carriera. Finora sei sono state le vittorie a favore del tennista italiano e tre a favore del russo. Proprio agli Open di Francia i due si sono già sfidati, sempre agli ottavi, nel 2022.

Il match degli ottavi di finale del Roland Garros si giocherà sul Philppe Chatrier ma non inizierà prima delle 20:15. La gara sarà inoltre trasmessa in diretta sui canali di Eurosport e di Sky ma si potrà vedere anche in streaming SkyGo, su NOW, Timvision e Discovery+.