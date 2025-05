Jannik Sinner ha dominato l’avversario nel terzo turno di qualificazione a Parigi, raggiunti gli ottavi di finale.

La prima parte del 2025 è stata molto complicata per Sinner, che è rimasto fuori da ogni competizione per più di tre mesi. Dopo aver vinto il Grande Slam in Australia, infatti, l’atleta azzurro ha deciso di patteggiare e accettare la squalifica di tre mesi a causa della faccenda legata al doping. Sinner, poi, è tornato per gli Internazionali d’Italia, dov’è stato battuto in finale da Carlos Alcaraz.

La sconfitta non è mai facile da accettare, ma quando non giochi una gara ufficiale per più di tre mesi, arrivare in finale è comunque un grande traguardo. Anche al Roland Garros Sinner vuole la finale, ma questa volta punta al trofeo. L’azzurro sta ritrovando la sua condizione migliore, come dimostrato nei primi tre turni della competizione francese. Dopo aver battuto Rinderknech e Gasquet, infatti, Jannik ha dominato anche contro Lehecka.

Roland Garros, Sinner fenomenale: dominato Lehecka

Jannik Sinner l’ha fatto ancora, battuto l’avversario per tre set a zero. Questa volta è stato il turno del tennista della Repubblica Ceca, che non ha potuto nulla contro lo strapotere fisico e tecnico del numero uno al mondo. Solo tre game concessi a Lehecka, questi i risultati dei tre set: 6-0, 6-1, 6-2 in poco più di un’ora e mezza.

Sinner strappa il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà Rublev. La sfida si disputerà domani. Sarà il decimo incontro tra i due e l’altoatesino è in vantaggio per sei incontri vinti a tre. Le parole di Sinner dopo il match: “Oggi ho giocato molto bene. Lehecka ha servito bene e ha fatto molti serve and volley. Avevamo giocato contro già altre volte e sapevo come muovermi. Ringrazio il pubblico per l’atmosfera. Con Rublev al prossimo turno sarà difficile, ma sono felice di essere agli ottavi. Questa mattina mi sentivo bene e pronto fisicamente. Sapevo di poter partire forte, che negli Slam è molto importante. In campo mi sentivo alla grande, anche grazie alle indicazioni del mio team“.