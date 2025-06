Il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, ha annunciato la firma di Maurizio Sarri, che torna, con un contratto biennale, come nuovo allenatore della Lazio.

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. A dare la conferma è stato il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, in esclusiva a Davide Desario, direttore dell’Adnkronos, che ha intercettato il dirigente in un bar di Roma.

L’ex allenatore di Napoli e Juventus torna alla guida della formazione capitolina dopo la prima avventura terminata nel marzo 2024, con le sue dimissioni. Sarri ha firmato con la società del presidente Lotito un contratto biennale che prevede anche l’opzione per la terza stagione.

Adessoil prossimo passo prevede una campagna acquisti che, unita alla conferma degli elementi chiave della rosa, consenta di puntare all’Europa.

Le parole di Fabiani

“Lascia perdere quello che dicono a Firenze – ha detto Fabiani all’Adnkronos -. Sarri ha già firmato. I contratti ce li ho io, ha firmato anche Lotito. Lasciali parlare, a Firenze, non c’è problema. Giovedì viene per stabilire e programmare la stagione. Chiaro? Ti ho detto che ha firmato”. Alla domanda se quindi si potesse ritenere chiusa l’operazione, il ds non ha esitato. “Sì, è andata. È sicuro al 100%”.