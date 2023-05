LIVE – Sinner-Muller, primo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Muller, incontro valevole per il primo turno del Roland Garros 2023 (terra battuta). Esordio sulla carta agile per l’altoatesino, che storicamente ha sempre fatto molto bene nella capitale francese. Sulla sua strada un giocatore di casa, che quest’anno ha fatto il suo ingresso nei primi cento giocatori del mondo grazie alla finale conquistata in quel di Marrakech. Sinner partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio un secondo turno contro uno tra il tedesco Daniel Altmaier oppure il mancino svizzero Marc-Andrea Huesler. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Muller pianificati come quarto e ultimo incontro di giornata sul Court Philippe-Chatrier con inizio fissato non prima delle ore 20.15.

SINNER-MULLER (primo turno Roland Garros 2023)