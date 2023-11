Sinner-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Daniil Medvedev nella prima semifinale delle ATP Finals di Torino 2023 (cemento indoor). Si affrontano il vincitore del girone verde ed il secondo classificato di quello rosso. L’altoatesino ha vinto tutti e tre i suoi impegni nella fase a gironi, sconfiggendo in successione il greco Stefanos Tsitsipas, il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune. Il russo, invece, ha battuto il connazionale Andrey Rublev e il tedesco Alexander Zverev, prima di arrendersi di fronte allo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il match si prospetta molto combattuto e non presenta un chiaro favorito. Medvedev, infatti, conduce ampiamente il bilancio dei precedenti per 6-2. Le vittorie di Sinner, tuttavia, sono arrivate proprio recentemente nelle finali disputate nel mese di ottobre rispettivamente a Pechino (Cina) e Vienna (Austria). In palio per il vincitore c’è l’accesso nell’ultimo atto di domenica contro uno tra i sopracitati Novak Djokovic oppure Carlos Alcaraz.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo oggi (sabato 18 novembre). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 14.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del Master di fine anno e monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). I telespettatori, inoltre, potranno seguire la partita in chiaro su Rai 2. Garantita anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuitamente su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Sinner e Medvedev in terra piemontese attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, infine, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.