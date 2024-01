Sinner-Medvedev, niente finale in chiaro: diretta tv su Eurosport e su Discovery+

La finale degli Australian Open 2024 di domenica 28 gennaio tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev non verrà trasmessa in chiaro. La visione dell’evento rimane così in esclusiva su Eurosport 1, al canale 210 di Sky e su Now, Dazn, Tim Vision e Amazon Prime, e Discovery+. Il match prenderà il via alle 0re 9.30, con il commento di Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi, mentre su Discovery+ sarà senza interruzioni pubblicitarie e con la possibilità di multi-audio, con anche la voce tecnica di Nick Kyrgios.