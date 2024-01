Juventus-Empoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Juventus e Empoli, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Grazie al successo di Lecce i bianconeri hanno scavalcato l’Inter in vetta (seppur con una partita in più) e sperano di restare davanti. Obiettivo tre punti dunque anche contro la squadra di Nicola, reduce da un incoraggiante successo contro il Monza in chiave salvezza. La sfida è in programma oggi, sabato 27 gennaio alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Diretta in streaming su Dazn.