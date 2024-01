Bundesliga 2023/2024, il Bayern batte 3-2 l’Augsburg ma perde Coman. Lipsia ko a Stoccarda

Gioie e dolori per il Bayern Monaco. La squadra di Thomas Tuchel batte 3-2 l’Augsburg, ma perde Kingsley Coman per un infortunio al ginocchio. L’attaccante francese è stato costretto ad uscire al 26′ e ha lasciato il posto a Tel, quando il risultato era già sullo 0-1 per i bavaresi. Al 23′ è stato Pavlovic a sbloccare il risultato, mentre è Davies nel recupero del primo tempo a firmare il 2-0. L’Augsburg reagisce con Demirovic, autore della rete che riapre tutto al 52′, ma Harry Kane al 58′ ristabilisce il +2. Nel finale la squadra di casa fallisce un rigore con Michel, ma non sbaglia la seconda chance dagli undici metri con Demirovic nel recupero. Non basta per sperare nella rimonta contro un Bayern che sale momentaneamente a -1 dal Leverkusen capolista (impegnata contro il Moenchengladbach alle 18:30).

Dopo due sconfitte consecutive, lo Stoccarda torna a vincere e lo fa ai danni del Lipsia col risultato di 5-2. Decisiva la tripletta di Undav e le reti di Millot e Leweling, in risposta ai gol targati Red Bull di Sesko e Openda. Terzo posto blindato per gli uomini di Hoeness che salgono a 37 punti, quattro in più del Lipsia, aspettando il Dortmund (33) impegnato domani col Bochum. Nelle altre gare, il Werder Brema ha battuto 3-1 il Friburgo, mentre le gare Wolfsburg-Colonia e Hoffenheim-Heidenheim si sono chiuse sull’1-1.