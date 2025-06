Carlos Alcaraz ha vinto il Roland Garros in una rimonta epocale nei confronti del numero 1 del mondo Jannik Sinner: le sue parole.

Oltre cinque ore in uno splendido faccia a faccia per una delle finali dello Slam francese che entreranno nella storia del tennis. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno intrattenuto i loro tifosi nella cornice del Roland Garros con un match mai a senso unico conclusosi con la vittoria all’ultimo set da parte dello spagnolo in una rimonta che non ha lasciato scampo all’altoatesino.

Secondo Roland Garros consecutivo per lo spagnolo: ‘bestia nera’ di Sinner sulla terra rossa

Anche quando sembra che il risultato sia indirizzato dalla tua parte, se il tuo avversario è Carlitos Alcaraz non va mai dato per spacciato. Ne ha dato prova contro Jannik Sinner, in vantaggio di due set e con la vittoria del terzo a portata di mano su un 40-0 che avrebbe potuto chiudere tutto.

Il classe 2003 ha avuto fiducia nei propri mezzi e ha saputo gestire meglio i momenti cruciali. Proprio la tenacia del giovane tennista l’ha premiato, così come la stessa tenacia aveva fatto con Sinner contro Djokovic alla Coppa Davis del 2023: regalandogli la vittoria.

Lo spagnolo ha poi espresso tutta la sua gioia a match da poco concluso con parole che certificano quanto sia stata importante la sua resistenza fisica e mentale contro un avversario del calibro dell’italiano, che fa da sempre della concentrazione una sua grande risorsa.

“Ho pensato che fosse il momento di tirare a tutto braccio, senza paura di sbagliare. Mi sono fidato di me: non c’è stato un quindici, nella finale con Jannik, anche quando stavo perdendo, in cui non ho pensato di potercela fare”, ha dichiarato. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’.