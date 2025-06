La campionessa di Roma e Parigi, Sara Errani, debutta oggi ufficialmente nel mondo del Padel in occasione dell’Italy Major Premier Padel, in programma al Foro Italico.

Sara Errani è pronta a incantare a Roma in occasione dell’Italy Major Premier Padel, in programma al Foro Italico fino al 15 giugno. La campionessa di Roma e Parigi di doppio in coppia con Jasmine Paolini oggi esordirà, insieme alla giovane Giulia Dal Pozzo, sul campo Pietrangeli alle 18.30. “La voglia di vincere c’è sempre, ma sono consapevole che sarà dura. Sono competitiva in tutto e curiosa di vedere comunque il livello delle più forti”, ha detto.

Al primo turno, Errani e Dal Pozzo affronteranno l’esperta Sandra Bellver e la 20enne Maria Rodriguez Abajo. In caso di successo, l’asticella continuerà ad alzarsi, mettendole di fronte alle finaliste del 2024, Lucia Sainz e Patty Llaguno.

Il ritiro

La campionessa azzurra ha anche risposto alla domanda sul suo ritiro. “Risultati come quelli delle ultime settimane mi danno voglia di continuare. Se gioco così è difficile dire ‘smetto’. Poi il singolare e il doppio sono molto diversi e gli anni si fanno sentire quando giochi da sola”.