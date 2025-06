Mentre Angelino è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, comincia a prendere forma la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, che punta su due suoi ex giocatori.

L’Al-Hilal appare sempre più vicino a ingaggiare Angelino della Roma. Il club allenato da Simone Inzaghi avrebbe già un principio d’intesa, infatti, sia col club giallorosso che ha ricevuto un’offerta intorno ai 25 milioni di euro, sia col giocatore per il quale è stata stanziata una cifra tra i 22 e i 25 milioni. Questa settimana dovrebbe essere quella decisiva per la fumata bianca.

Si lavora in entrata

Ma la Roma si muove anche in entrata, con Gasperini che attende i primi acquisti in grado di far prendere forma sul campo alle sue idee.

In difesa viene seguito con molta attenzione Lucumì del Bologna, mentre per la fascia sinistra, proprio per sostituire il partente Angelino, il tecnico ritroverebbe con piacere Robin Gosens, la scorsa stagione a Firenze. In attacco, l’obiettivo numero uno sembra essere Gianluca Scamacca, allenato proprio da Gasperini la scorsa stagione a Bergamo.