Sinner-Kokkinakis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Thanasi Kokkinakis nel secondo turno del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023 (cemento outdoor). L’altoatesino ha aperto la sua trasferta oceanica lasciando solamente cinque giochi al britannico Kyle Edmund, entrato in tabellone grazie al ranking protetto essendo classificato abbondantemente fuori dai primi cinquecento giocatori del mondo a causa degli infortuni. Adesso l’asticella si alza contro l’australiano. Quest’ultimo è nativo proprio di Adelaide ed al primo turno ha avuto la meglio sul bombardiere statunitense Maxime Cressy, sconfitto dopo due tie-break molto tirati.

I favori del pronostico sono dalla parte di Sinner. Attenzione, però, alle motivazioni di Kokkinakis, che di fronte al pubblico amico conosce sempre il modo di esaltarsi. L’anno scorso il giocatore aussie iniziò la sua stagione trionfando nell’appuntamento di Adelaide 2 e vincendo gli Australian Open in doppio insieme all’amico e connazionale Nick Kyrgios. Servirà la miglior versione dell’azzurro, che punta a fare bene questa settimana per presentarsi con tanta fiducia a Melbourne in occasione del primo Slam dell’anno.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Kokkinakis scenderanno in campo nella notte italiana tra mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio. L’orario ed il campo sono ancora da decretare. Gli organizzatori, infatti, devono rendere nota la schedule ufficiale. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’evento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di secondo turno tra Sinner e Kokkinakis. Il nostro sito fornirà ai propri lettori news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione oceanica.