Highlights e gol Inter-Napoli 1-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 61

Il video dei gol e degli highlights di Inter-Napoli, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo gli ospiti tengono il pallino del gioco, ma le occasioni sono praticamente tutte per l’Inter: Dimarco dopo pochi minuti fallisce l’1-0, stessa sorte anche per Darmian che manda alto e anche Lukaku. Nella ripresa alla fine arriva il gol nerazzurro con la zuccata vincente di Edin Dzeko. Il Napoli ci prova ma tira in porta solamente al 90′ con Raspadori ma Onana para. Prima sconfitta stagionale per Spalletti.

LE PAGELLE E I VOTI