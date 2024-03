Sinner Express vuole proseguire la sua corsa a Indian Wells: tra lui e la semifinale (con Alcaraz?) c’è Lehecka

Nel tennis, come d’altronde nello sport, non esistono partite facili, già vinte in partenza, perché dall’altra parte della rete c’è sempre un avversario pronto a vendere cara la pelle. Ecco, questo non sembra valere per Jannik Sinner, che in questo 2024 ha vinto tutte e 15 le partite giocate e addirittura non perde un match dallo scorso novembre. Se dall’esordio contro Kokkinakis ci si aspettava un comodo successo, non era scontato che accadesse altrettanto contro l’ostico Struff né tantomeno contro il beniamino di casa Shelton, contro cui l’azzurro ha rischiato di complicarsi la vita nel parziale d’apertura (sprecando un set point sul 5-4 e servizio), ma dopo aver conquistato il tie-break non ha avuto più difficoltà. Dopo aver vinto l’Australian Open e il torneo di Rotterdam, Sinner ribadisce così le proprie intenzioni di mettere le mani anche sul trofeo di Indian Wells. E il favorito non può che essere lui, per mille motivi tra cui lo straordinario periodo di forma che sta vivendo.

Detto ciò, guai a pensare di aver già vinto (ma sicuramente non è il caso di Sinner) o a prendere sottogamba il prossimo avversario, che risponde al nome di Jiri Lehecka. Il ceco si è reso protagonista di due scalpi estremamente prestigiosi come Rublev e Tsitsipas e ora sogna l’impresa anche contro Sinner. Ovviamente partirà ampiamente sfavorito, ma è in fiducia e soprattutto potrà scendere in campo senza nulla da perdere. Dovrà quindi tenere alta la guardia l’azzurro, cercando di continuare ad esprimersi a questi livelli ed imporre il suo tennis. Oltre alle 15 vittorie (su 15), ciò che sorprende è il fatto che in stagione Sinner abbia perso soltanto quattro set, quindi non si limita a battere gli avversari, ma in gran parte dei casi li supera nettamente. L’unico precedente con Lehecka risale al Challenger di Ostrava del 2019, peraltro sulla terra rossa, ergo non è particolarmente attendibile. Lo vinse comunque Sinner, che proverà a rispettare il pronostico per raggiungere la semifinale e dunque proseguire il suo magic moment.

Jannik ha ripetuto a più riprese che non gli interessa più di tanto il suo piazzamento nel ranking, ma è comunque un fattore da tenere in considerazione. Non si può ignorare dunque che un’eventuale semifinale lo avvicinerebbe ulteriormente al secondo posto. A quel punto, bisognerebbe però guardare l’altro quarto della parte bassa del tabellone. Se Zverev dovesse battere Carlos Alcaraz, allora Sinner sarebbe già certo di ritoccare il proprio best ranking. In caso contrario, in semifinale potrebbe ripetersi il confronto dello scorso anno (sempre in semifinale a Indian Wells, con vittoria in due set di Alcaraz) e la posta in palio sarebbe altissima, perché oltre al pass per la finale i due si contenderebbero infatti anche la seconda piazza del ranking. Prima di andare così in là con la mente, però, bisogna arrivarci in semifinale e non è scontato. L’appuntamento per il match tra Sinner e Lehecka è alle ore 19:00 (SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE).