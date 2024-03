Nba, i risultati: Denver vince a Miami, Sabonis trascina Sacramento. Ansia Doncic per i Mavs

Arriva la quarta vittoria consecutiva, grazie ad un ultimo quarto da incorniciare, per i Denver Nuggets, che si aggiudicano (88-100) anche la riedizione delle ultime Finals sul parquet dei Miami Heat. Gli ospiti iniziano a mettere la freccia già nel secondo quarto, chiudendo all’intervallo sul +6, ma la partita resta in equilibrio tant’è che poco prima della fine del terzo periodo gli Heat toccano anche il +4, poi subito ricucito dai Nuggets. Nell’ultimo quarto lo scossone al match lo infligge Denver, che scappa via e chiude sul +12 con un parziale finale di 17-28. A Miami non basta la doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi di Bam Adebayo, miglior realizzatore davanti a Jimmy Butler (15 punti e 5 rimbalzi). A fare la differenza, in un match dalle basse percentuali da 3 punti (23.8% e 33.3%), è Michael Porter che mette a referto 25 punti e 7 rimbalzi con 5/9 dall’arco.

Ad Ovest sorridono ancora i Sacramento Kings, dopo le ottime indicazioni fornite nel match contro i Milwaukee Bucks. Stavolta a farne le spese sono i Los Angeles Lakers, battuti 120-107. Non fa più notizia la prova di spessore di Domantas Sabonis, che trova quella tripla doppia che contro Giannis e compagni gli era mancata per due assist. Nella notte chiude con 17 punti, 19 rimbalzi e 10 assist. A fare bella figura è anche Keegan Murray (19 punti e 11 rimbalzi con 5/10 da tre), mentre in casa Lakers LeBron James offre 18 punti, 13 rimbalzi e 8 assist.

Sorrisi, ma anche un po’ di spavento in casa Dallas Mavericks dopo la vittoria 109-99 contro i Golden State Warriors. A guastare la serata è un infortunio di Luka Doncic, che ha accusato un fastidio muscolare al bicipite femorale. Gli esami strumentali chiariranno l’entità del problema per il fenomeno sloveno, che in 29 minuti ha messo a referto 21 punti e 9 assist. Vittorie esterne per i Cleveland Cavaliers contro i New Orleans Pelicans (95-116) e per i Chicago Bulls contro gli Indiana Pacers (129-132 dopo l’overtime). Gli Orlando Magic di Paolo Banchero (21 punti e 9 assist) vincono 114-106 contro i Brooklyn Nets. Gli Charlotte Hornets hanno la meglio 98-110 sui Memphis Grizzlies, mentre nell’altra sfida dei bassifondi i Detroit Pistons di Simone Fontecchio (12 punti) superano 113-104 i Toronto Raptors.