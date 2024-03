LIVE – Sinner-Lehecka, quarti di finale Masters 1000 Indian Wells 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Lehecka, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor). L’altoatesino è reduce dalla vittoria ai danni del beniamino di casa Ben Shelton, contro cui ha faticato nel primo set, salvo poi concedergli soltanto un game nel secondo parziale. Tra lui e il penultimo atto c’è il ventiduenne ceco, che ha stupito tutti negli ultimi due turni estromettendo prima il russo Andrey Rublev e poi il greco Stefanos Tsitsipas. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti a livello di circuito maggiore. Secondo le quote dei bookmakers il maggiore indiziato per andare avanti è Sinner, reduce dai titoli conquistati tra Melbourne e Rotterdam e da una striscia aperta di diciotto partite vinte consecutivamente. Nella semifinale il campione azzurro, in caso di successo su Lehecka, troverebbe uno tra il tedesco Alexander Zverev oppure lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Sinner e Lehecka, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata sullo Stadium 2, con inizio fissato a partire dalle ore 19.00 italiane (le 11.00 locali).

