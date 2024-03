Sinner-Lehecka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Jannik Sinner sfiderà Jiri Lehecka nei quarti di finale dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Anche Ben Shelton ha dovuto alzare bandiera bianca, arrendendosi in due set al cospetto del nostor Jannik negli ottavi del torneo californiano. 18 le vittorie ufficiali consecutive per l’azzurro, 15 in questo 2024 in cui è ancora imbattuto. Per raggiungere la semifinale per il secondo anno di fila bisogna ora superare Jiri Lehecka, talento della classe ceca che sta disputando un gran torneo. Ha messo in fila uno dietro l’altro Nakashima, poi Rublev e infine Tsitsipas, garantendosi l’ingresso tra i primi 25 del mondo. C’è un solo precedente, ma molto datato: era il 2019, l’anno in cui Sinner iniziava a farsi conoscere. Vinse Jannik in due set sul rosso del challenger di Ostrava.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI