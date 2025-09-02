Agli US Open tra Sinner e Bublik non c’è stata storia: l’italiano ha dominato sull’avversario e ha staccato il pass per i quarti contro Musetti.

Jannik Sinner non ha lasciato scampo ad Aleksandr Bublik e ha letteralmente dominato il match degli ottavi di finale agli US Open. La gara è durata 1 ora e 23 minuti ed è stata chiusa con il risultato di 6-1, 6-1, 6-1. Insomma, non c’è stata storia.

Tanto che, al termine dell’incontro, lo stesso Bublik ha detto a Sinner con il sorriso: “Tu sei veramente bravo, è pazzesco. E io non sono scarso, ma tu sei un GOAT”. Ai quarti di finale dello Slam sarà perciò derby italiano visto che Jannik se la vedrà con Lorenzo Musetti.

Sinner approda ai quarti di finale degli US Open: sarà derby azzurro con Musetti

I quarti di finale tra Sinner e Musetti andranno in scena nella giornata di domani, ma l’orario è ancora da definire. Per la prima volta nella storia degli Slam ci sarà un derby tutto italiano ai quarti di finale nell’era Open: è quindi già un traguardo da ricordare. A prescindere da come andrà la gara.

Non resta quindi altro da fare se non mettersi comodi e godersi ancora una volta lo spettacolo che gli italiani stanno dando nel tennis al livello internazionale. È un momento decisamente magico.