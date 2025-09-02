Sport in tv oggi: proseguono gli US Open, oggi in campo Errani e Paolini
Sport in tv per questo martedì 2 settembre: il tennis agli US Open fa da padrone ma occhio anche a basket e ciclismo, di seguito l’intero programma.
Lo sport in questo martedì 2 settembre non si ferma, anzi si tratta di una giornata ricca di appuntamenti. È andato in pausa il calcio, per lo meno quello delle diverse competizioni dei club, per lasciare spazio alle nazionali ma occhio a tennis, ciclismo e basket. Ecco cosa prevede perciò l’intera giornata.
Sport in tv oggi: dal tennis al basket, passando per il ciclismo. Il programma
11.00 Snooker, Xi’an Grand Prix: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.
12.15 Ciclismo, Tour of Britain 2025: prima tappa – Diretta streaming dalle 11.55 su Discovery+.
13.03 Ciclismo femminile, Simac Ladies Tour 2025: prima tappa – Diretta streaming dalle 13.30 su Discovery+.
13.08 Ciclismo, Vuelta a España 2025: decima tappa – Diretta streaming dalle 14.45 su Discovery+ e su DAZN.
14.00 Basket, Europei 2025: Grecia vs Bosnia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
14.00 Basket, Europei 2025: Belgio vs Israele – Diretta streaming su DAZN.
17.00 Basket, Europei 2025: Islanda vs Slovenia – Diretta streaming su DAZN.
17.15 Basket, Europei 2025: Cipro vs Georgia – Diretta streaming su DAZN.
17.30 Tennis, US Open 2025: quarti di finale singolare femminile e maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.
19.30 Tennis, US Open 2025: quarti di finale doppio femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix. (Errani/Paolini vs Muhammad/Schuurs inizio non prima delle 19.30 italiane)
20.00 Hockey pista, Europei 2025: Italia vs Spagna – Diretta streaming su World Skate Europe TV.
20.30 Basket, Europei 2025: Polonia vs Francia – Diretta streaming su DAZN.
20.30 Basket, Europei 2025: Italia vs Spagna – Diretta streaming su DAZN.