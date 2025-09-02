Europei U18 femminili pallanuoto, Italia travolgente all’esordio: 21-13 contro la Turchia
Le Azzurrine della pallanuoto di Giacomo Grassi partono forte a Malta: undici marcatrici diverse, show di Minuto (5 gol). Domani sera sfida all’Ungheria.
Inizia con il piede giusto l’avventura della Nazionale italiana femminile Under 18 di pallanuoto agli Europei di categoria. Le Azzurrine di Giacomo Grassi hanno battuto ieri la Turchia con un netto 21-13, mettendo in mostra ritmo, intensità e una notevole distribuzione di reti: ben undici le giocatrici a segno.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Protagonista assoluta Margherita Minuto, autrice di cinque gol, seguita da Emma Bacelle con una tripletta. L’Italia ha sempre condotto la gara: avanti 10-5 all’intervallo lungo, ha gestito la reazione turca nel terzo parziale (5-6) prima di chiudere i conti con un ultimo quarto da 6-2.
Domani alle 21:00 le Azzurrine torneranno in acqua contro l’Ungheria, match già decisivo per il primato del girone A. Mercoledì, sempre in serata, ultima sfida del raggruppamento contro l’Olanda. Le prime due classificate accederanno direttamente ai quarti di finale.
Il tabellino
Italia-Turchia 21-13
Marcatori Italia: Minuto 5 (1 rig.), Bacelle 3, Maninetti 2, Bianchi 2, Bianco 2, Aprea 2, Puppi 1, Lombardo 1, Abrizi 1 (rig.), Breda 1, Magaglio 1.