Le Azzurrine della pallanuoto di Giacomo Grassi partono forte a Malta: undici marcatrici diverse, show di Minuto (5 gol). Domani sera sfida all’Ungheria.

Inizia con il piede giusto l’avventura della Nazionale italiana femminile Under 18 di pallanuoto agli Europei di categoria. Le Azzurrine di Giacomo Grassi hanno battuto ieri la Turchia con un netto 21-13, mettendo in mostra ritmo, intensità e una notevole distribuzione di reti: ben undici le giocatrici a segno.

