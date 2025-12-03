Il team principal analizza la stagione e rilancia l’obiettivo di chiudere il Mondiale con un risultato positivo. Hamilton cederà l’auto nelle prime libere al giovane Arthur Leclerc.

“Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa, per i piloti così come per tutta la squadra. A Yas Marina daremo tutto fino all’ultimo”. Con queste parole Fred Vasseur introduce l’ultimo capitolo del Mondiale 2025 di Formula 1, un appuntamento che per la Scuderia Ferrari HP rappresenta la possibilità di chiudere un’annata difficile con un segnale forte.

Il team principal sottolinea come la stagione non sia stata semplice, ma evidenzia anche la compattezza del gruppo: “Tutta la squadra è rimasta concentrata ed è determinata a chiudere il campionato con una nota positiva”. I riflettori saranno puntati su Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ma il sette volte campione del mondo salterà la prima sessione di libere.

Per regolamento, infatti, ogni pilota titolare deve cedere la propria vettura per due sessioni stagionali a un giovane con un massimo di due GP alle spalle. Toccherà dunque ad Arthur Leclerc, che tornerà a condividere il weekend con il fratello dopo l’esperienza del 2024, quando prese il posto di Carlos Sainz in Bahrain.

Il weekend di Abu Dhabi

Il programma dell’ultimo Gran Premio segue la struttura tradizionale:

Venerdì prove libere alle 13.30 locali (10.30 CET) e alle 17 (14 CET)

Sabato FP3 alle 14.30 locali (11.30 CET) e qualifiche alle 18 (15 CET)

Domenica gara di 58 giri (306,183 km) alle 17 locali (14 CET), con partenza al tramonto su Yas Marina

La stagione sportiva, però, non finirà alla bandiera a scacchi. Martedì, come da consuetudine, i team torneranno in pista per il test post-stagionale. Ferrari girerà con entrambe le SF-25: una in versione gara, affidata a Dino Beganovic per lo Young Driver Test, e una dedicata allo sviluppo delle gomme 2026, sulla quale si alterneranno Leclerc e Hamilton.

Beganovic arriva al test dopo una stagione che lo ha visto impegnato in due FP1 – in Bahrain e Austria – e in numerose giornate di lavoro al volante di vetture degli anni precedenti.

Con Abu Dhabi cala il sipario sul 2025, ma in casa Ferrari l’obiettivo è uno solo: chiudere con un segnale di crescita e ripartire con slancio verso il prossimo campionato.