Senza storia il match pomeridiano di coppa Italia tra Atalanta e Genoa. I nerazzurri ora affronteranno la Juventus ai Quarti

Nel primo pomeriggio si è giocato il match valido per gli Ottavi di finale di coppa Italia tra Atalanta e Genoa con i nerazzurri che si sono qualificati per il turno successivo dove affronteranno la Juventus (a Bergamo) in una delle sfide più suggestive sicuramente della competizione.

Atalanta-Genoa, goleada e match senza storia al Gewiss Stadium

Il primo tempo di Atalanta e Genoa vede un match equilibrato ma i nerazzurri passano subito avanti con un gol del difensore Dijmsiti. Palladino fa giocare molti rincalzi, uguale anche il Genoa, ma è alla mezzora che c’è l’episodio che cambia il match. Il giovane Fini fa un fallo da ultimo uomo e l’arbitro non può fare altro che espellere il difensore ed il Genoa gioca cosi oltre un’ora in dieci uomini.

Da questo momento la gara è praticamente finita con il Genoa che prova ad evitare la goleada ma alla fine non può e i nerazzurri nel secondo tempo dilagano. Il secondo gol arriva con un bel tiro dal limite di De Roon, poi la Dea ha diverse occasioni ma il portiere Siegrist tenta in ogni modo di salvare il risultato. Nel finale l’Atalanta dilaga con le reti di Pasalic e poi dell’ex di giornata Ahanor che segna la rete dell’ex a soli 17 anni. Per Palladino tris di vittorie consecutive dopo Champions League e campionato mentre De Rossi pensa alla salvezza.