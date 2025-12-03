Dopo il ko di Vlahovic arriva un’altra tegola per Spalletti: il difensore bianconero ha riportato una lesione al menisco mediale e dovrà sottoporsi a intervento chirurgico.

È un momento complicato per la difesa della Juventus. Dopo l’infortunio di Dusan Vlahovic, arriva un’altra brutta notizia: Federico Gatti si è fermato durante il secondo tempo della sfida di Coppa Italia vinta contro l’Udinese, a causa di una distorsione al ginocchio destro.

Questa mattina il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali al J|Medical e l’esito non lascia spazio alle interpretazioni.

In una nota ufficiale, il club ha comunicato che gli accertamenti hanno rilevato «una lesione del menisco mediale, che rende necessario un intervento chirurgico nei prossimi giorni».

Un problema che complica ulteriormente i piani di Luciano Spalletti, già privo di Bremer e Rugani. Con Gatti fuori causa e altri giocatori non disponibili, il reparto arretrato si ritrova ridotto ai minimi termini proprio nella fase più intensa della stagione.

La Juventus dovrà ora riorganizzare le rotazioni difensive in attesa dei tempi di recupero ufficiali, che saranno comunicati dopo l’operazione.