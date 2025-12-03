Il Napoli vola ai Quarti di finale ma soffre molto più del previsto contro un ottimo Cagliari e finisce ai calci di rigore.

Termina la maledizione Ottavi per il Napoli e gli azzurri ottengono il pass per i Quarti di finale per la prima volta dal 2021. La squadra di Antonio Conte soffre molto più del previsto e batte 10 a 9 il Cagliari dopo i calci di rigore ed una serie infinita che termina con la parata di Milinkovic su Zito Luvumbo, nono rigorista del club sardo e ipnotizzato dal para rigori serbo. Ottima prova per la formazione di Pisacane che sfiora l’impresa al Maradona.

Napoli-Cagliari in bilico fino alla fine, gran ripresa dei sardi

E pensare che doveva finire subito con Napoli e Cagliari che partono entrambe con diverse riserve e gli azzurri che partono subito forte, sfiorano il gol in un paio di occasioni e passano in vantaggio con Lucca, bravo a insaccare di testa un bel cross del giovane Vergara, subito protagonista. Il Cagliari si difende ma soffre molto e gli azzurri sfiorano il gol del raddoppio con Politano e ancora Lucca.

Nella ripresa però le cose cambiano, il Cagliari prende più iniziativa e Pisacane mette i titolari ed è Sebastiano Esposito ad approfittare di un piccolo errore di McTominay (molto sfortunato) e insacca dietro un incolpevole Milinkovic. Conte mette tutti i titolari e ci prova fino alla fine ma il match termina ai calci di rigore. Dal dischetto Felici colpisce la traversa ma Neres sbaglia il rigore decisivo e si va ad oltranza, si arriva fino al nono rigore con Luvumbo che sbaglia e Milinkovic che para il rigore decisivo!