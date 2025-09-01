Lorenzo Musetti domina e batte in tre set Munar. Il n°10 del seeding accede ai quarti e attende il vincitore tra Bublik e Sinner.

Un vero e proprio dominio quello stabilito da Lorenzo Musetti del match degli ottavi di finale di US Open 2025 contro Jaume Munar. Lo spagnolo, giunto agli ottavi dopo aver battuto Faria, Diallo e Bergs, non ha potuto far nulla contro il tennista azzurro, che si è imposto con grande maestria e padronanza del gioco.

L’italiano adesso è ai quarti di finale, dove attenderà il vincitore tra Alexander Bublik e Jannik Sinner, con un possibile derby azzurro all’orizzonte.

US Open 2025, dominio Musetti: l’azzurro lascia solo 4 game a Munar

Jaume Munar è caduto sotto i colpi di Lorenzo Musetti. Il tennista italiano, n°10 del seeding agli US Open 2025, ha vinto il primo set 6-3, per poi alzare il livello notevolmente e vincere i restanti parziali con i nettissimi 6-0 e 6-1.

Un livello altissimo che poco scampo ha lasciato al n°44 del seeding spagnolo, che partiva con gli sfavori del pronostico e che non è riuscito a ribaltarli. Dopo 1h37m di gioco, l’azzurro ha potuto lasciar andare tutto il suo orgoglio e la sua felicità per il suo primo quarto di finale agli US Open.