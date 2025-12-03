Gran bella giornata per l’Inter di Cristian Chivu che regola il Venezia con un perentorio 5 a 1. Gara totalmente senza storia.

La giornata di coppa Italia finisce con la netta vittoria dell’Inter di Cristian Chivu che dà spazio ai cosiddetti rincalzi che rispondono presente e abbattono il malcapitato Venezia con un netto 5 a 1. Gara senza storia fin dall’inizio, il Venezia prova a reggere i primi 15 minuti ma è davvero poco contro una squadra con gli attaccanti in giornata di grazia. Un 5 a 1 che poteva essere anche più pesante per il club di serie B.

Sfida senza storia, l’Inter vola ai Quarti

L’Inter chiude subito la pratica nei primi 20 minuti, due gol in tre minuti che di fatto chiudono il match. Frattesi premia l’inserimento di Diouf alla prima da titolare e questi risponde con il primo gol in nerazzurro. Due minuti e c’è il secondo gol con Pio Esposito che segna una vera gemma con un tiro da fuori area. Il match praticamente si chiude qui con i nerazzurri che pensano a fare più gol possibile.

Doppietta anche per Marcus Thuram che torna al gol e gioisce con i giocatori titolari e in panchina che esultano con lui. Il Venezia segna il gol della bandiera e c’è gioia anche per Bonny che firma il suo pokerissimo. Momento magico per l’attacco nerazzurro, Chivu ritrova il rientrante Mkhitaryan ma tante buone notizie e il tecnico nerazzurro fa debuttare anche diversi giovani della Primavera.