La cantante e campionessa paralimpica diventa Ambasciatrice della Scherma Non Vedenti. Nel pomeriggio atleti olimpici, paralimpici e non vedenti insieme in pedana a Roma.

Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Federazione Italiana Scherma rinnova il suo impegno verso uno sport realmente aperto a tutti. Una celebrazione simbolica, ma anche concreta, che la FIS vive ogni giorno sulle proprie pedane.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Protagonista della giornata è Annalisa Minetti, artista, cantante e campionessa paralimpica, che ha raccolto l’invito del presidente federale Luigi Mazzone ed è salita per la prima volta in pedana per provare la Scherma Non Vedenti. Guidata dal maestro Giancarlo Puglisi, referente federale del settore, Minetti ha affrontato la sua prima lezione all’interno del Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa, durante il ritiro della Nazionale femminile di fioretto.

Al suo fianco anche il vicepresidente federale Daniele Garozzo, la consigliera metropolitana Alessia Pieretti, il presidente dell’ONBD Luca Massaccesi e la campionessa azzurra Margherita Granbassi.

Passi, guardia, contatto sul ferro, affondo: un percorso tecnico ma soprattutto emotivo.

«È stata un’esperienza sorprendente, potente, elegante – ha raccontato Annalisa Minetti –. Ogni gesto aveva un senso, una storia. Non stavo solo imparando una disciplina, stavo interpretando me stessa e il mio equilibrio. La scherma è un dialogo fatto di sensibilità e rispetto. Per me è stato un regalo immenso».

Parole raccolte con orgoglio dalla FIS.

«Annalisa ci ha regalato un’emozione straordinaria – ha dichiarato il presidente Luigi Mazzone –. La sua energia e la sua storia sono un valore per il nostro movimento. L’inclusione nella scherma è realtà quotidiana e continueremo a promuoverla sempre di più».

La giornata prosegue anche nel cuore di Roma: nella cornice di Castel Sant’Angelo, dalle 16, si terrà un grande evento inclusivo organizzato dall’Accademia d’Armi Musumeci Greco, presieduta dal maestro Renzo Musumeci Greco, con il patrocinio della Federazione Italiana Scherma.

In pedana saliranno atleti olimpici, paralimpici e non vedenti, dando vita a un pomeriggio dedicato alla condivisione e al valore dello sport accessibile a tutti.

Un appuntamento che anticipa il 2026, anno in cui la FIS celebrerà il 15° anniversario della Federazione integrata, modello che unisce in un’unica realtà l’attività olimpica, paralimpica, non vedenti e quella per atleti con disabilità intellettiva.