F1, weekend decisivo ad Abu Dhabi: Norris, Verstappen e Piastri si giocano il Mondiale in diretta su Sky e Now
Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre l’ultimo atto del 2025 in diretta su Sky e NOW: sabato le qualifiche, domenica alle 14 la gara che assegna il titolo piloti.
La Formula 1 arriva al suo capitolo finale.
Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre il Mondiale 2025 si chiude con l’attesissimo Gran Premio di Abu Dhabi, appuntamento decisivo che assegnerà il titolo piloti tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.
Si parte giovedì con la conferenza stampa dei piloti alle 11.30, mentre da venerdì entra in scena la pista con le prime due sessioni di prove libere (10.30 e 14). Sabato si decide la pole position, con qualifiche alle 15, anticipata dall’ultima sessione di libere alle 11.30. Domenica, alle 14, il semaforo verde della gara che chiuderà una delle stagioni più combattute degli ultimi anni. In pista anche la Formula 2 per l’ultimo round del campionato.
Il racconto del weekend sarà affidato alla voce di Carlo Vanzini con il commento tecnico di Marc Gené. Analisi e approfondimenti con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room, mentre nel paddock ci saranno Davide Camicioli, Vicky Piria e la reporter ai box Mara Sangiorgio. Dopo la bandiera a scacchi, spazio a Race Anatomy con Fabio Tavelli.
Aggiornamenti costanti su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social per seguire ogni istante della corsa al titolo.
Programmazione del GP di Abu Dhabi
Giovedì 4 dicembre
11.30 – Conferenza stampa Piloti
15.00 – Paddock Live Pit Walk
Venerdì 5 dicembre
08.00 – Formula 2: Libere
10.15 – Paddock Live
10.30 – F1: Prove Libere 1
11.30 – Paddock Live
11.55 – Formula 2: Qualifiche
13.45 – Paddock Live
14.00 – F1: Prove Libere 2
15.00 – Paddock Live
15.30 – Paddock Live Show
16.00 – Conferenza Team Principal (differita)
Sabato 6 dicembre
11.15 – Paddock Live
11.30 – F1: Prove Libere 3
12.30 – Paddock Live
13.10 – F2: Sprint Race
14.15 – Warm Up
14.30 – Paddock Live
15.00 – F1: Qualifiche
16.15 – Paddock Live
16.45 – Paddock Live Show
Domenica 7 dicembre
10.10 – F2: Feature Race
12.30 – Paddock Live
14.00 – F1: Gara
16.00 – Paddock Live
16.30 – Debriefing
17.00 – Notebook
17.15 – Race Anatomy