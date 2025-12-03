Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre l’ultimo atto del 2025 in diretta su Sky e NOW: sabato le qualifiche, domenica alle 14 la gara che assegna il titolo piloti.

La Formula 1 arriva al suo capitolo finale.

Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre il Mondiale 2025 si chiude con l’attesissimo Gran Premio di Abu Dhabi, appuntamento decisivo che assegnerà il titolo piloti tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Si parte giovedì con la conferenza stampa dei piloti alle 11.30, mentre da venerdì entra in scena la pista con le prime due sessioni di prove libere (10.30 e 14). Sabato si decide la pole position, con qualifiche alle 15, anticipata dall’ultima sessione di libere alle 11.30. Domenica, alle 14, il semaforo verde della gara che chiuderà una delle stagioni più combattute degli ultimi anni. In pista anche la Formula 2 per l’ultimo round del campionato.

Il racconto del weekend sarà affidato alla voce di Carlo Vanzini con il commento tecnico di Marc Gené. Analisi e approfondimenti con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room, mentre nel paddock ci saranno Davide Camicioli, Vicky Piria e la reporter ai box Mara Sangiorgio. Dopo la bandiera a scacchi, spazio a Race Anatomy con Fabio Tavelli.

Aggiornamenti costanti su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social per seguire ogni istante della corsa al titolo.

Programmazione del GP di Abu Dhabi

Giovedì 4 dicembre

11.30 – Conferenza stampa Piloti

15.00 – Paddock Live Pit Walk

Venerdì 5 dicembre

08.00 – Formula 2: Libere

10.15 – Paddock Live

10.30 – F1: Prove Libere 1

11.30 – Paddock Live

11.55 – Formula 2: Qualifiche

13.45 – Paddock Live

14.00 – F1: Prove Libere 2

15.00 – Paddock Live

15.30 – Paddock Live Show

16.00 – Conferenza Team Principal (differita)

Sabato 6 dicembre

11.15 – Paddock Live

11.30 – F1: Prove Libere 3

12.30 – Paddock Live

13.10 – F2: Sprint Race

14.15 – Warm Up

14.30 – Paddock Live

15.00 – F1: Qualifiche

16.15 – Paddock Live

16.45 – Paddock Live Show

Domenica 7 dicembre