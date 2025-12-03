L’olimpionico dei 1500 stile libero sarà il primo tedoforo della staffetta che partirà da Roma e toccherà 110 province e oltre 300 comuni fino alla cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026 a San Siro.

Gregorio Paltrinieri sarà il primo tedoforo “italiano” di Milano-Cortina 2026. La torcia olimpica dei prossimi Giochi Invernali arriverà domani al Quirinale e, da venerdì alle 11, inizierà ufficialmente il suo lungo viaggio attraverso la penisola: 63 giorni, 60 tappe, 110 province e più di 300 comuni prima dell’arrivo allo stadio di San Siro, dove il 6 febbraio 2026 è in programma la cerimonia di apertura.

Secondo quanto trapela, sarà proprio l’olimpionico dei 1500 stile libero – oro a Rio 2016 – ad aprire la staffetta tra le vie della Capitale. A Roma si alterneranno numerosi volti dello sport e della cultura italiana.

Tra i primi tedofori ci saranno Achille Polonara, ala della Dinamo Sassari attualmente impegnato nella sua battaglia contro la leucemia, e diversi campioni olimpici come Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi. Saranno della partita anche il tennista Matteo Berrettini, l’ex capitano dell’Italbasket Gigi Datome, la prima scelta assoluta al Draft NBA 2006 Andrea Bargnani e il quattro volte campione del mondo della 250 nonché doppio iridato Superbike Max Biaggi.

Non solo sport: nella staffetta inaugurale sfileranno anche il premio Oscar Giuseppe Tornatore, l’attrice Claudia Gerini, la stilista Lavinia Biagiotti, oltre ai cantanti Achille Lauro e Noemi. Un parterre di eccellenze che darà il via simbolico al cammino della fiamma verso l’Olimpiade italiana del 2026.