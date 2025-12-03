Scherma, super weekend di Coppa del Mondo: 72 azzurri in pedana tra Canada, Francia, Corea e Giappone
Dalla spada a Vancouver alla sciabola di Orleans, fino al fioretto femminile di Busan e maschile di Fukuoka: l’Italia schiera una squadra-monstre per il primo vero tour de force stagionale.
È tutto pronto per uno dei weekend più intensi dell’intera stagione della scherma. Dal 4 al 7 dicembre, l’Italia sarà rappresentata da ben 72 atleti impegnati in quattro tappe di Coppa del Mondo tra America, Europa e Asia.
Le spadiste e gli spadisti apriranno il loro cammino a Vancouver, la sciabola sarà protagonista nel prestigioso Grand Prix di Orleans, mentre il fioretto correrà su un doppio binario orientale: Busan per le donne, Fukuoka per gli uomini.
SPADA – Vancouver accende la stagione
Debutto nel circuito 2025/2026 per la spada. A Vancouver le giornate di giovedì e venerdì saranno dedicate ai preliminari, con i tabelloni principali fissati per sabato 6 e le gare a squadre domenica 7.
Convocate – Spada femminile
Guidate dal CT Dario Chiadò, scenderanno in pedana:
Rizzi (3), Santuccio (8), Kowalczyk (9), Fiamingo (12), Paulis (20), Isola (25), Marzani (41), Foietta (46), Caforio (55), Bozza (60), Maccagno (89), Cagnin (253).
Convocati – Spada maschile
Sotto la guida del CT Diego Confalonieri:
Di Veroli (4), Galassi (8), Santarelli (24), Cuomo (32), Buzzacchino (39), Paolini (46), Mencarelli (64), Gaetani (70), Cimini (78), Piatti (136), Armaleo (152), Mastromarino.
Squadre
Donne: Caforio, Kowalczyk, Paulis, Santuccio
Uomini: Buzzacchino, Cuomo, Galassi, Piatti
SCIABOLA – Il Grand Prix di Orleans
Dopo Algeri, la sciabola affronta uno degli appuntamenti più attesi del circuito FIE. A Orleans si gareggia solo nell’individuale, con punteggio maggiorato.
Sciabolatrici – CT Andrea Aquili
Battiston (8), Mormile (22), Viale (24), Passaro (37), Spica (64), Di Carlo (69), Landi (75), Criscio (80), Fusetti (82), Rotili (95), Gargano (181), Polli (196).
Sciabolatori – CT Andrea Terenzio
Curatoli (5), Gallo (10), Torre (30), Cavaliere (39), Cantini (97), Neri (122), Mignuzzi (125), Mastrullo (138), Dreossi (163), Veccia Scavalli (198), Bertini (213), Stigliano (238).
Finali fissate per sabato 6 dicembre allo Zénith.
FIORETTO FEMMINILE – Busan chiama l’Italia
Dopo Palma de Maiorca, il circuito approda in Corea del Sud. Venerdì 5 i preliminari, sabato 6 le gare individuali, domenica 7 la prova a squadre.
Convocate – CT Simone Vanni
Favaretto (2), Cristino (4), Batini (6), Errigo (8), Tangherlini (15), Sinigalia (17), Volpi (21), Palumbo (25), Bertini (28), Ferrari (33), Grandis (49), Amore (201).
Squadra
Una tra Batini, Cristino, Errigo, Favaretto, Volpi resterà fuori a rotazione.
FIORETTO MASCHILE – Fukuoka seconda tappa
In Giappone si replica la formula coreana: preliminari venerdì, gara sabato, squadra domenica.
Convocati – CT Simone Vanni (Responsabile d’arma)
Marini (3), Macchi (6), Foconi (11), Filippi (20), Lombardi (32), Martini (35), Luperi (37), Di Veroli (53), Rosatelli (72), Di Tommaso (84), Nista (89), Franzoni (128).
Assente giustificato Guillaume Bianchi, diventato da poco papà.
Squadra
Foconi, Macchi, Marini, Filippi.
Fusi orari: istruzioni per l’uso
Il weekend richiederà un po’ di coordinamento anche ai tifosi:
Orleans (Francia) → orari regolari europei.
Busan (Corea) & Fukuoka (Giappone) → +8 ore: gare notturne in Italia, finali verso mezzogiorno.
Vancouver (Canada) → –9 ore: Italia in pedana dalle 18 in poi, con chiusura notturna.
PROGRAMMI UFFICIALI
Vancouver – Spada (4–7 dicembre)
4 dic: Preliminari femminile
5 dic: Preliminari maschile
6 dic: Gare individuali F/M
7 dic: Gare a squadre F/M
Orleans – Sciabola (4–6 dicembre)
4 dic: Preliminari femminile
5 dic: Preliminari maschile
6 dic: Finali F/M
Busan – Fioretto femminile (5–7 dicembre)
5 dic: Preliminari
6 dic: Individuale
7 dic: Squadre
Fukuoka – Fioretto maschile (5–7 dicembre)
5 dic: Preliminari
6 dic: Individuale
7 dic: Squadre