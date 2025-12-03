Dalla spada a Vancouver alla sciabola di Orleans, fino al fioretto femminile di Busan e maschile di Fukuoka: l’Italia schiera una squadra-monstre per il primo vero tour de force stagionale.

È tutto pronto per uno dei weekend più intensi dell’intera stagione della scherma. Dal 4 al 7 dicembre, l’Italia sarà rappresentata da ben 72 atleti impegnati in quattro tappe di Coppa del Mondo tra America, Europa e Asia.

Le spadiste e gli spadisti apriranno il loro cammino a Vancouver, la sciabola sarà protagonista nel prestigioso Grand Prix di Orleans, mentre il fioretto correrà su un doppio binario orientale: Busan per le donne, Fukuoka per gli uomini.

SPADA – Vancouver accende la stagione

Debutto nel circuito 2025/2026 per la spada. A Vancouver le giornate di giovedì e venerdì saranno dedicate ai preliminari, con i tabelloni principali fissati per sabato 6 e le gare a squadre domenica 7.

Convocate – Spada femminile

Guidate dal CT Dario Chiadò, scenderanno in pedana:

Rizzi (3), Santuccio (8), Kowalczyk (9), Fiamingo (12), Paulis (20), Isola (25), Marzani (41), Foietta (46), Caforio (55), Bozza (60), Maccagno (89), Cagnin (253).

Convocati – Spada maschile

Sotto la guida del CT Diego Confalonieri:

Di Veroli (4), Galassi (8), Santarelli (24), Cuomo (32), Buzzacchino (39), Paolini (46), Mencarelli (64), Gaetani (70), Cimini (78), Piatti (136), Armaleo (152), Mastromarino.

Squadre

Donne: Caforio, Kowalczyk, Paulis, Santuccio

Uomini: Buzzacchino, Cuomo, Galassi, Piatti

SCIABOLA – Il Grand Prix di Orleans

Dopo Algeri, la sciabola affronta uno degli appuntamenti più attesi del circuito FIE. A Orleans si gareggia solo nell’individuale, con punteggio maggiorato.

Sciabolatrici – CT Andrea Aquili

Battiston (8), Mormile (22), Viale (24), Passaro (37), Spica (64), Di Carlo (69), Landi (75), Criscio (80), Fusetti (82), Rotili (95), Gargano (181), Polli (196).

Sciabolatori – CT Andrea Terenzio

Curatoli (5), Gallo (10), Torre (30), Cavaliere (39), Cantini (97), Neri (122), Mignuzzi (125), Mastrullo (138), Dreossi (163), Veccia Scavalli (198), Bertini (213), Stigliano (238).

Finali fissate per sabato 6 dicembre allo Zénith.

FIORETTO FEMMINILE – Busan chiama l’Italia

Dopo Palma de Maiorca, il circuito approda in Corea del Sud. Venerdì 5 i preliminari, sabato 6 le gare individuali, domenica 7 la prova a squadre.

Convocate – CT Simone Vanni

Favaretto (2), Cristino (4), Batini (6), Errigo (8), Tangherlini (15), Sinigalia (17), Volpi (21), Palumbo (25), Bertini (28), Ferrari (33), Grandis (49), Amore (201).

Squadra

Una tra Batini, Cristino, Errigo, Favaretto, Volpi resterà fuori a rotazione.

FIORETTO MASCHILE – Fukuoka seconda tappa

In Giappone si replica la formula coreana: preliminari venerdì, gara sabato, squadra domenica.

Convocati – CT Simone Vanni (Responsabile d’arma)

Marini (3), Macchi (6), Foconi (11), Filippi (20), Lombardi (32), Martini (35), Luperi (37), Di Veroli (53), Rosatelli (72), Di Tommaso (84), Nista (89), Franzoni (128).

Assente giustificato Guillaume Bianchi, diventato da poco papà.

Squadra

Foconi, Macchi, Marini, Filippi.

Fusi orari: istruzioni per l’uso

Il weekend richiederà un po’ di coordinamento anche ai tifosi:

Orleans (Francia) → orari regolari europei.

Busan (Corea) & Fukuoka (Giappone) → +8 ore: gare notturne in Italia, finali verso mezzogiorno.

Vancouver (Canada) → –9 ore: Italia in pedana dalle 18 in poi, con chiusura notturna.

PROGRAMMI UFFICIALI

Vancouver – Spada (4–7 dicembre)

4 dic: Preliminari femminile

5 dic: Preliminari maschile

6 dic: Gare individuali F/M

7 dic: Gare a squadre F/M

Orleans – Sciabola (4–6 dicembre)

4 dic: Preliminari femminile

5 dic: Preliminari maschile

6 dic: Finali F/M

Busan – Fioretto femminile (5–7 dicembre)

5 dic: Preliminari

6 dic: Individuale

7 dic: Squadre

Fukuoka – Fioretto maschile (5–7 dicembre)