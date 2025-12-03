L’ex numero uno mondiale ricompare nel pool antidoping dell’ITIA, ma su X frena le indiscrezioni: “Wildfire folle, non sto tornando”.

Serena Williams torna davvero in campo? La domanda ha fatto il giro del mondo in poche ore, alimentata da un indizio che ha riacceso le speranze dei tifosi: il nome dell’ex numero uno del ranking WTA è riapparso nell’International Registered Testing Pool, l’elenco degli atleti sottoposti ai controlli antidoping dell’ITIA. Un requisito necessario per chi vuole tornare a competere a livello professionistico.

A placare l’ondata di entusiasmo, però, è stata proprio Serena. Con un post secco pubblicato sul suo profilo X, la campionessa statunitense ha frenato ogni speculazione:

“Oddio ragazzi, NON tornerò. Questo passaparola è pazzesco.”

L’ITIA ha comunque confermato ufficialmente l’iscrizione dell’ex campionessa nel pool dei test. A parlarne è stato Adrian Bassett, portavoce dell’agenzia, in una dichiarazione al New York Times:

“Ci ha comunicato che vuole essere reintegrata nel pool di test. Non so se questo significhi un ritorno o semplicemente la volontà di mantenere aperta la possibilità. Posso dire solo che è di nuovo nel sistema e quindi soggetta ai controlli.”

Williams, 44 anni, ha giocato la sua ultima partita nel 2022, preferendo definire quell’uscita “un allontanamento” più che un vero e proprio ritiro. Negli ultimi mesi era già apparsa sui campi: qualche sessione di allenamento postata sui social, una racchetta in mano sul cemento di Washington accanto alla sorella Venus. Immagini che avevano acceso la fantasia dei tifosi.

Per ora l’ex regina del tennis nega qualsiasi ritorno imminente. Ma il 2026, con quell’iscrizione nel Registered Testing Pool, resta una porta socchiusa: la possibilità — anche solo teorica — che Serena Williams possa prendersi ancora una volta la scena.