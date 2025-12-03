L’ex tennista Fabio Fognini è intervenuto ai microfoni di Belve ed ha trattato di tanti temi, compreso anche Jannik Sinner.

Per anni l’oramai ex tennista ligure Fabio Fognini è stato uno dei protagonisti del tennis, numero uno del tennis nostrano e trascinatore di riferimento di questo sport. Da qualche tempo il campione ligure ha cambiato profondamente carriera ed ora lo vediamo ogni sabato sera come concorrente della trasmissione Ballando con le Stelle.

Fognini a Belve: la carriera ma anche il messaggio a Sinner

In queste ore Fabio Fognini è intervenuto nella trasmissione Belve dove si è aperto letteralmente a Francesca Fagnani rilasciando interessanti dichiarazioni. Fognini ha rifilato una stoccata a Filippo Volandri che non lo ha convocato nelle ultime Coppe Davis (vinte dall’Italia) ma anche in relazione a Jannik Sinner, il nuovo che avanza.

Spesso gli appassionati hanno messo Fognini e Sinner in contrapposizione, segno di un’epoca che avanza e Fognini ha parlato cosi a Belve: “Meglio nascere Fognini o Sinner? Sinner è numero uno al mondo quindi firmo, ma credo che Sinner firmerebbe per viverla alla Fognini. Cos’ho che Sinner non ha? Sono spontaneo e veloce, sono molto diretto e dico le cose in faccia”.