Pochi giorni e finalmente si deciderà chi vincerà il titolo del Mondiale di Formula Uno. E continua la pressione sulle McLaren.

Pochi giorni e vedremo l’ultimo Mondiale di Formula Uno, un finale di Mondiale che si preannuncia caldissimo. Tre piloti in soli 16 punti, Lando Norris davanti a Max Verstappen e Oscar Piastri con l’olandese che è probabilmente quello con meno da perdere mentre i rivali hanno la consapevolezza che quest’anno rischia di trasformarsi in un dramma dal punto di vista sportivo.

McLaren, parla Jos Verstappen: Norris e Piastri sono avvisati

Per tutto il Mondiale abbiamo visto la netta superiorità da parte delle McLaren, una vettura che sembra andare al doppio delle sue rivali. Max Verstappen però è riuscito a combattere con una vettura sulla carta tutt’altro che eccezionale, basti vedere i risultati del suo compagno di squadra ed è riuscito a portare a casa comunque 7 vittorie nel Mondiale. Il clima in McLaren è caldo e parte dal fatto che Piastri non vuole mollare e rinunciare a tutto, con il compagno di squadra a soli 16 punti.

Una strategia mandata avanti per tutto il Mondiale e nelle ultime ore ha parlato Jos Verstappen, padre del pluricampione della Red Bull. Jos ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Formule 1 ed ha sottolineato: “Immagino che in casa McLaren ci sia un pò di nervosismo, questa potrebbe essere l’unica possibilità per entrambi di vincere un Mondiale. Non sai mai se ti ritroverai più in quella posizione”.

Parole nette e che sembrano avvisare Norris, pochi giorni e si deciderà il Mondiale ma intanto la famiglia Verstappen carica i toni.